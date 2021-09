Sport Mediaset Champions, Diretta 2a Giornata - Palinsesto Telecronisti Infinity+ (Di martedì 28 settembre 2021) Martedì 28 settembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro il match valido per la seconda Giornata di Champions League “Milan-Atletico Madrid”. La gara sarà visibile anche in Diretta streaming su SportMediaset.it.Dallo stadio San Siro di Milano va in scena la sfida tra i rossoneri di... Leggi su digital-news (Di martedì 28 settembre 2021) Martedì 28 settembre, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda in esclusiva in chiaro il match valido per la secondadiLeague “Milan-Atletico Madrid”. La gara sarà visibile anche instreaming su.it.Dallo stadio San Siro di Milano va in scena la sfida tra i rossoneri di...

Advertising

TIM_Official : Attiva #TIMVISION Calcio e Sport e guardi le partite della UEFA #ChampionsLeague su Infinity+ e Milan vs Atletico M… - TIM_vision : Attiva #TIMVISION Calcio e Sport e guardi le partite della UEFA #ChampionsLeague su Infinity+ e Milan vs Atletico M… - super_pio : @Vatenerazzurro1 Sport Mediaset. Vedo che non hanno perso l’abitudine di pompare il Nilam - Zicutake : Superlega, la Uefa alza bandiera bianca: nullo il procedimento contro Juve, Real e Barça – Sportmediaset – Sport Me… - sportli26181512 : Inter, de Vrij: 'Champions? Siamo convinti di passare il girone': Stefan de Vrij parla a Sport Mediaset alla vigili… -