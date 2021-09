Sport e spettacoli, si riparte. Via libera del Cts all’aumento dei limiti di capienza. Cinema e teatri al 100% all’80, stadi al 75% (Di martedì 28 settembre 2021) capienza di Cinema, teatri e sale da concerto al 100% all’aperto e all’80% al chiuso. Per gli impianti Sportivi, invece, si passa dal 55 al 75% all’aperto e dal 25 al 50% al chiuso. Sono i nuovi parametri raccomandati dal Cts al termine del tavolo di ieri con il ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini, e il sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali. Parametri ovviamente validi solo in zona bianca e accesso consentito solo a chi è munito di Green Pass. Le indicazioni degli esperti potrebbero essere recepite già domani in un decreto del Governo. Resta invece ancora da sciogliere il nodo discoteche. Intanto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (nella foto), ha parlato di un possibile stop alla quarantena per i vaccinati. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 settembre 2021)die sale da concerto alall’aperto e% al chiuso. Per gli impiantiivi, invece, si passa dal 55 al 75% all’aperto e dal 25 al 50% al chiuso. Sono i nuovi parametri raccomandati dal Cts al termine del tavolo di ieri con il ministro dei Beni e delle Attività culturali, Dario Franceschini, e il sottosegretario con delega allo, Valentina Vezzali. Parametri ovviamente validi solo in zona bianca e accesso consentito solo a chi è munito di Green Pass. Le indicazioni degli esperti potrebbero essere recepite già domani in un decreto del Governo. Resta invece ancora da sciogliere il nodo discoteche. Intanto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (nella foto), ha parlato di un possibile stop alla quarantena per i vaccinati. ...

