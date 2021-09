Sport e Covid, dal Cts via libera al 75% di capienza per stadi e al 50% dei palazzetti. All’80% per teatri e cinema (Di martedì 28 settembre 2021) Arriva un segnale forte dal Comitato Tecnico Scientifico (Cts). Con l’aumento dei vaccinati (siamo vicini All’80%) e l’utilizzo del Green pass obbligatorio stiamo ritornando alla normalità pre-Covid. La capienza di stadi viene innalzata al 75%, dei palazzetti al 50%. Per teatri e cinema si sale al 100% all’aperto e All’80% al chiuso. Dopo le tante proteste del mondo dello spettacolo in ginocchia a causa della pandemia, arrivano le prime concessioni. Ora si attende forse fin da oggi nel Consiglio dei Ministri che il Governo traduca il parere in un nuovo decreto su queste nuove soglie. Non è l’unica buona notizia: progressivamente stanno chiudendo i grandi hub vaccinali temporanei per la vaccinazione di massa. Domenica scorsa è stato il turno di quello ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 settembre 2021) Arriva un segnale forte dal Comitato Tecnico Scientifico (Cts). Con l’aumento dei vaccinati (siamo vicini) e l’utilizzo del Green pass obbligatorio stiamo ritornando alla normalità pre-. Ladiviene innalzata al 75%, deial 50%. Persi sale al 100% all’aperto eal chiuso. Dopo le tante proteste del mondo dello spettacolo in ginocchia a causa della pandemia, arrivano le prime concessioni. Ora si attende forse fin da oggi nel Consiglio dei Ministri che il Governo traduca il parere in un nuovo decreto su queste nuove soglie. Non è l’unica buona notizia: progressivamente stanno chiudendo i grandi hub vaccinali temporanei per la vaccinazione di massa. Domenica scorsa è stato il turno di quello ...

Advertising

SkySport : CTS: ok a capienza del 75% per gli stadi, 50% per i palazzetti #SkySport #SerieA #Coronavirus #Covid19 - IreneCafarelli : RT @marghiadnsal: Aggiornate dal #Cts le regole anti #Covid per stadi, cinema, teatri e musei. Ecco le nuove capienze in zona bianca. Racco… - marghiadnsal : Aggiornate dal #Cts le regole anti #Covid per stadi, cinema, teatri e musei. Ecco le nuove capienze in zona bianca.… - andreastoolbox : Coronavirus Italia, contagi Covid di oggi 27 settembre: dati e news | Sky Sport - TecnicaScuola : Il Covid fa ingrassare pure i bambini, per i medici devono fare sport: ma alla primaria l’educazione motoria rimane… -