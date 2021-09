Spigolatrice troppo sexy: foto con statua diventano virali (Di martedì 28 settembre 2021) Sta diventando una vera e propria attrazione turistica la statua bronzea della Spigolatrice inaugurata a Sapri, nel Salernitano, lo scorso 25 settembre alla presenza, tra gli altri, dell'ex premier ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) Sta diventando una vera e propria attrazione turistica labronzea dellainaugurata a Sapri, nel Salernitano, lo scorso 25 settembre alla presenza, tra gli altri, dell'ex premier ...

tamangha : RT @boni_castellane: Al gaypride il Cristo trans ma la statua della Spigolatrice va censurata perché il culo è troppo tondo. - AndreaBonturi : RT @Santas_Official: Effettivamente per essere una spigolatrice ha troppo pochi spigoli e troppe curve. #spigolatricedisapri - roccogarramone2 : RT @Santas_Official: Effettivamente per essere una spigolatrice ha troppo pochi spigoli e troppe curve. #spigolatricedisapri - vermouthblanc : RT @boni_castellane: Al gaypride il Cristo trans ma la statua della Spigolatrice va censurata perché il culo è troppo tondo. - risio1958 : RT @ultimenotizie: Fa discutere la statua inaugurata a #Sapri e dedicata alla spigolatrice della poesia di Luigi Mercantini, nata per celeb… -

Ultime Notizie dalla rete : Spigolatrice troppo Spigolatrice troppo sexy: foto con statua diventano virali La statua della Spigolatrice è divenuta anche oggetto di attenzione da parte dei media nazionali e internazionali. Sul lungomare saprese si incrociano troupe televisive che raccontano le diverse ...

Statua della Spigolatrice di Sapri: qual è il suo significato e perché è un falso storico ... considerata troppo erotica, è stato addirittura chiesto l'abbattimento dell'opera. Una discussione che ha totalmente eclissato il significato storico della Spigolatrice, in realtà un mito basato su ...

Spigolatrice troppo sexy: foto con statua diventano virali - Cronaca ANSA Nuova Europa Spigolatrice troppo sexy (ANSA) – SAPRI, 28 SET – Sta diventando una vera e propria attrazione turistica la statua bronzea della Spigolatrice inaugurata a Sapri, nel Salernitano, lo scorso 25 settembre alla ...

Spigolatrice troppo sexy: foto con statua diventano virali (ANSA) – SAPRI, 28 SET – Sta diventando una vera e propria attrazione turistica la statua bronzea della Spigolatrice inaugurata a Sapri, nel Salernitano, lo scorso 25 settembre alla presenza, tra gli ...

La statua dellaè divenuta anche oggetto di attenzione da parte dei media nazionali e internazionali. Sul lungomare saprese si incrociano troupe televisive che raccontano le diverse ...... considerataerotica, è stato addirittura chiesto l'abbattimento dell'opera. Una discussione che ha totalmente eclissato il significato storico della, in realtà un mito basato su ...(ANSA) – SAPRI, 28 SET – Sta diventando una vera e propria attrazione turistica la statua bronzea della Spigolatrice inaugurata a Sapri, nel Salernitano, lo scorso 25 settembre alla ...(ANSA) – SAPRI, 28 SET – Sta diventando una vera e propria attrazione turistica la statua bronzea della Spigolatrice inaugurata a Sapri, nel Salernitano, lo scorso 25 settembre alla presenza, tra gli ...