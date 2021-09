Spezia | si lavora sugli svincolati | spunta un nome interessante

(Di martedì 28 settembre 2021) Locontinua a muoversi nel mercato, si è fatto ildi Antonio Mirante fra i pali. L’ex portiere della Roma arriverebbe da svincolato. A riportarlo è Nicolò Schira attraverso un tweet: Contatti in corso tra lo #e lo svincolato Antonio #Mirante. Il portiere ex ASRoma ha dato la sua disponibilità ai liguri. Si tratta per un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 28, 2021 Le due parti sarebbero vicine a trovare l’accordo per un anno più la possibilità di rinnovo per un altro anno. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE:, colpo a sorpresa! I dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Spezia lavora

