Spettacolo sotto choc, la star è appena morta a soli 35 anni: lascia 4 figli (Di martedì 28 settembre 2021) È morta a 35 anni Mel Thompson, make-up artist diventata una star di YouTube con i suoi tutorial di trucco. È stato il marito a dare l’annuncio della sua scomparsa, avvenuta domenica 26 settembre, con uno straziante post pubblicato sui social accompagnato da una serie di foto di loro due insieme. #FOTO A FINE ARTICOLO Non si conoscono le cause della morte di Mel ma le parole del marito lasciano presagire che la donna fosse affetta da una malattia: lascia 4 figli. Solo cinque giorni fa aveva pubblicato l’ultimo video su YouTube: appariva sorridente e radiosa come sempre, nessuno avrebbe mai immaginato che fossero le sue ultime ore di vita. “Mel purtroppo è morta – ha scritto il marito su Instagram – È davvero difficile scegliere solo 10 foto. Abbiamo perso una ... Leggi su howtodofor (Di martedì 28 settembre 2021) Èa 35Mel Thompson, make-up artist diventata unadi YouTube con i suoi tutorial di trucco. È stato il marito a dare l’annuncio della sua scomparsa, avvenuta domenica 26 settembre, con uno straziante post pubblicato sui social accompagnato da una serie di foto di loro due insieme. #FOTO A FINE ARTICOLO Non si conoscono le cause della morte di Mel ma le parole del maritono presagire che la donna fosse affetta da una malattia:. Solo cinque giorni fa aveva pubblicato l’ultimo video su YouTube: appariva sorridente e radiosa come sempre, nessuno avrebbe mai immaginato che fossero le sue ultime ore di vita. “Mel purtroppo è– ha scritto il marito su Instagram – È davvero difficile scegliere solo 10 foto. Abbiamo perso una ...

