Spalletti | Sarri e Allegri Il nuovo sport è lamentarsi

Italo Cucci Ai lamenti dei pessimisticatastrofisti oggi l'Italia risponde con un provvisorio ma incoraggiante primato europeo: la media - gol più alta in campionato grazie in particolare ai sei ...Ad esempio, due "maledetti toscani" come Maurizioda Matassino di Figline e Lucianoda Certaldo che la menano " forse influenzati dal Napoletanismo " coi circa settanta punti che ...Italo Cucci. Ai lamenti dei pessimisticatastrofisti oggi l’Italia risponde con un provvisorio ma incoraggiante primato europeo: la media-gol più alta in campionato (3,25 a gara ...Massí, in fin dei conti lamentarci ci piace. Magari per trovare subito la forza di reagire. Con giudizio, naturalmente. Quante volte abbiamo detto o sentito dire che questo campionato, colpevolmente e ...