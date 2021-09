Sossio e Ursula | rottura finta? “Hanno usato i figli per una barzelletta pietosa | li hanno sgamati” VIDEO

(Di martedì 28 settembre 2021) In queste ore sul web si sta molto parlando die del fatto che potrebbero aver inscenato una. A scagliarsi contro di loro è stato soprattutto l’influencer Amedeo Venza, il quale ha riportato alcune segnalazioni. In effetti la loro separazione è stata un fulmine a ciel sereno ed è durata L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

zazoomblog : Sossio Aruta ha tradito Ursula dopo il trono over Finalmente tutta la verità - #Sossio #Aruta #tradito #Ursula… - IsaeChia : #UominieDonne, Sossio Aruta rivela di aver rivisto Ursula Bennardo e… - GossipItalia3 : Sossio ha rivisto Ursula Bennardo: come è andato l’incontro, parla Aruta #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Sossio Ursula

Eppure, questo non è bastato a spegnere definitivamente le liti tra. Circa una settimana fa, l'ex gieffino è infatti intervenuto sui suoi social per annunciare la fine della sua ...U&D,Aruta sull'ex compagnaBennardo svela: 'E' molto arrabbiata' Qualche giorno fa, sui social è arrivato senza alcun preavviso l'annuncio inaspettato della rottura di una delle coppie nate ...Uomini e Donne, nuovo colpo di scena tra Sossio e Ursula: stentano tutti a crederci e non si parla d'altro in queste ore ...L'ex coppia di Uomini e Donne si è rivista dopo l'annuncio della rottura. Sossio ha raggiunto Ursula a Taranto: ecco cosa è successo.