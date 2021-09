Sossio Aruta e Ursula Bennato si sono incontrati nelle scorse ore e... (Di martedì 28 settembre 2021) La 'soap opera' continua, con protagonisti due ex volti del Trono Over di Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Pochi giorni fa il calciatore ha informato della fine della relazione, provocando una forte reazione da parte dell'ex signora che ha lasciato intendere che l'ex sia stato impulsivo e irrispettoso nel portare la vicenda in piazza. Contestato anche il modo in cui Aruta ha fatto trapelare la notizia. "Game Over", ha scritto sui social l'ex gieffino. Parole molto criticate sia da molti utenti che da Ursula che ha ricordato a Sossio che i sentimenti non vanno trattati come se fossero giochi. Il "Re Leone" ha capito l'errore, si è scusato e ha rimosso il post. E adesso? Che succede? C'è spazio per riparare il legame o no? Aruta e Bennardo si ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 28 settembre 2021) La 'soap opera' continua, con protagonisti due ex volti del Trono Over di Uomini e Donne,Bennardo. Pochi giorni fa il calciatore ha informato della fine della relazione, provocando una forte reazione da parte dell'ex signora che ha lasciato intendere che l'ex sia stato impulsivo e irrispettoso nel portare la vicenda in piazza. Contestato anche il modo in cuiha fatto trapelare la notizia. "Game Over", ha scritto sui social l'ex gieffino. Parole molto criticate sia da molti utenti che dache ha ricordato ache i sentimenti non vanno trattati come se fossero giochi. Il "Re Leone" ha capito l'errore, si è scusato e ha rimosso il post. E adesso? Che succede? C'è spazio per riparare il legame o no?e Bennardo si ...

Advertising

infoitcultura : Sossio ha rivisto Ursula Bennardo: come è andato l’incontro, parla Aruta - infoitcultura : U&D, Sossio Aruta rompe il silenzio: “Ursula Bennardo è molto arrabbiata” - infoitcultura : Sossio Aruta, ha tradito Ursula dopo il trono over | Finalmente tutta la verità - zazoomblog : Sossio ha rivisto Ursula Bennardo: come è andato l’incontro parla Aruta - #Sossio #rivisto #Ursula #Bennardo: - zazoomblog : Sossio Aruta ha tradito Ursula dopo il trono over Finalmente tutta la verità - #Sossio #Aruta #tradito #Ursula… -