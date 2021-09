Sonia Bruganelli provoca ancora Adriana Volpe: la frecciatina social dopo la lite al GF Vip (Di martedì 28 settembre 2021) Sonia Bruganelli torna sulla querelle con Adriana Volpe e lo fa con una pungente frecciatina social. dopo l’acceso litigio di ieri sera nello studio del Grande Fratello Vip, la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso uno scatto assieme al figlio Davide e definisce “frustrazione” l’atteggiamento della collega. La tensione resta alta e non mancheranno nuovi colpi di scena. Sonia Bruganelli punzecchia ancora Adriana Volpe Sonia Bruganelli torna a parlare della querelle con Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, dopo l’acceso scontro nella puntata di ieri sera. E lo fa, questa volta, condividendo uno scatto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 28 settembre 2021)torna sulla querelle cone lo fa con una pungentel’acceso litigio di ieri sera nello studio del Grande Fratello Vip, la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso uno scatto assieme al figlio Davide e definisce “frustrazione” l’atteggiamento della collega. La tensione resta alta e non mancheranno nuovi colpi di scena.punzecchiatorna a parlare della querelle conal Grande Fratello Vip,l’acceso scontro nella puntata di ieri sera. E lo fa, questa volta, condividendo uno scatto ...

IlContiAndrea : A #Verissimo sabato Kerem Bürsin, Diletta Leotta, Piero Chiambretti, due protagonisti delle Olimpiadi e Paralimpiad… - IsaeChia : #GfVip 6, Sonia Bruganelli non molla: nuove frecciatine ad Adriana Volpe? - Emyli009 : RT @trashbiccis: Bravissima Sonia Bruganelli che fa una sorpresa a Sophie e contemporaneamente sta in studio come opinionista. #GFVIP https… - crazylo91591062 : RT @trashbiccis: Bravissima Sonia Bruganelli che fa una sorpresa a Sophie e contemporaneamente sta in studio come opinionista. #GFVIP https… - MIRKOSERRITIE15 : Bravissima Sonia Bruganelli che fa una sorpresa a Sophie e contemporaneamente sta in studio come opinionista. #GFVIP -