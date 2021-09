Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, non è mica finita: la nuova foto con frecciatina al GF Vip 6 (Di martedì 28 settembre 2021) Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, la resa dei conti nella quinta puntata del GF Vip 6. Alfonso Signorini l’aveva anticipato al pubblico che le due opinioniste si sarebbero affrontate in diretta e così è stato. Un passo indietro: tutto è iniziato nel weekend, quando la moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato sul suo Instagram un selfie con Giancarlo Magalli, il conduttore con cui Adriana Volpe ha chiuso i rapporti. E subito è arrivata la sua risposta, sempre via social: “Vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento, che belle che sono! Ma quanto son bellini? Tanto. Dio li fa e poi li accoppia. Ci vediamo lunedì”. E sì, è successo che la foto di Sonia Bruganelli e Giancarlo Magalli ha infranto ogni possibilità di miglioramento per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 settembre 2021), la resa dei conti nella quinta puntata del GF Vip 6. Alfonso Signorini l’aveva anticipato al pubblico che le due opinioniste si sarebbero affrontate in diretta e così è stato. Un passo indietro: tutto è iniziato nel weekend, quando la moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato sul suo Instagram un selfie con Giancarlo Magalli, il conduttore con cuiha chiuso i rapporti. E subito è arrivata la sua risposta, sempre via social: “Vedi quelle serate organizzate all’ultimo momento, che belle che sono! Ma quanto son bellini? Tanto. Dio li fa e poi li accoppia. Ci vediamo lunedì”. E sì, è successo che ladie Giancarlo Magalli ha infranto ogni possibilità di miglioramento per ...

