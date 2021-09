Sollevamento pesi, Giulia Miserendino si laurea campionessa europea juniores nei 64 kg con tre record italiani! (Di martedì 28 settembre 2021) Giulia Miserendino firma una prestazione strepitosa a Rovaniemi e si laurea campionessa d’Europa juniores di Sollevamento pesi nella categoria fino a 64 kg, regalando all’Italia altri tre ori in occasione dei Campionati Europei Junior e Under 23. Il movimento azzurro si porta così a quota 16 medaglie complessive nella rassegna continentale in corso di svolgimento in Finlandia. Gara dominata in lungo e in largo da parte della 19enne siciliana, che sale nuovamente sul trono del Vecchio Continente a meno di due anni di distanza dal trionfo agli Europei Youth 2019 di Eilat. Miserendino ha sbriciolato tutti i record nazionali juniores di categoria, avvicinando inoltre i primati italiani assoluti di Giorgia Bordignon almeno ... Leggi su oasport (Di martedì 28 settembre 2021)firma una prestazione strepitosa a Rovaniemi e sid’Europadinella categoria fino a 64 kg, regalando all’Italia altri tre ori in occasione dei Campionati Europei Junior e Under 23. Il movimento azzurro si porta così a quota 16 medaglie complessive nella rassegna continentale in corso di svolgimento in Finlandia. Gara dominata in lungo e in largo da parte della 19enne siciliana, che sale nuovamente sul trono del Vecchio Continente a meno di due anni di distanza dal trionfo agli Europei Youth 2019 di Eilat.ha sbriciolato tutti inazionalidi categoria, avvicinando inoltre i primati italiani assoluti di Giorgia Bordignon almeno ...

Advertising

Esercito : Ai campionati europei di sollevamento pesi in corso a #Rovaniemi (#Finlandia) il C.le Magg. VFP4 Giulia Imperio sal… - lunato57 : L'Onda Lunga Sportiva Italiana Colpisce Ancora. Campionessa Europea si Sollevamento Pesi... Yheeeeeeaaaaaah ??????????????… - A5359201 : RT @Esercito: Ai campionati europei di sollevamento pesi in corso a #Rovaniemi (#Finlandia) il C.le Magg. VFP4 Giulia Imperio sale per la p… - A5359201 : RT @Esercito: Altro successo dei nostri atleti ai campionati europei di sollevamento pesi a #Rovaniemi (#Finlandia). Il C.le Magg. VFP4 Ser… - NettunoClubSaxa : RT @Esercito: Ai campionati europei di sollevamento pesi in corso a #Rovaniemi (#Finlandia) il C.le Magg. VFP4 Giulia Imperio sale per la p… -