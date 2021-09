Soleil fa il verso a Valentina, imitandola nella sua intimità. Il web: “Pessima figura” (Di martedì 28 settembre 2021) Soleil alle 5 di questa mattina ha imitato Valentina, la ex di Tommaso, imitandola durante un rapporto intimo. Da qui il web si è scatenato contro Soleil è uno dei vip più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip 6. In più puntate si è parlata della sua love story al capolinea con l’altro concorrente, Gianmaria Antinolfi. E dopo la puntata di ieri sera, i due sembrano essersi chiariti e scherzano con gli altri compagni della casa di Cinecittà. Ma torniamo a Soleil. L’influencer si è resa protagonista alle 5 del mattino dopo la puntata di un episodio che tanto ha fatto discutere il web. Come riporta Libero, Soleil ha emulato Valentina Nulli Augusti durante un rapporto intimo con l’ex Tommaso Eletti, imitando l’atteggiamento che la 40enne potrebbe ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 settembre 2021)alle 5 di questa mattina ha imitato, la ex di Tommaso,durante un rapporto intimo. Da qui il web si è scatenato controè uno dei vip più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip 6. In più puntate si è parlata della sua love story al capolinea con l’altro concorrente, Gianmaria Antinolfi. E dopo la puntata di ieri sera, i due sembrano essersi chiariti e scherzano con gli altri compagni della casa di Cinecittà. Ma torniamo a. L’influencer si è resa protagonista alle 5 del mattino dopo la puntata di un episodio che tanto ha fatto discutere il web. Come riporta Libero,ha emulatoNulli Augusti durante un rapporto intimo con l’ex Tommaso Eletti, imitando l’atteggiamento che la 40enne potrebbe ...

Boh72337390 : Io credo che i primi nemici di soleil sono i suoi fan che cercano di farla passare per stronza, è palese che stavan… - Team_Sole94 : @taegukie_ I’m original ma comunque non capisco questo odio verso Soleil - thatsmyegoxx : RT @DiSoia: Soleil mi piace, ma la sceneggiata di stanotte contro Valentina se la poteva risparmiare. Lei e Sophie non mi sono piaciute ier… - RidleyScottex : Io sono PRO Soleil da sempre. Ho pubblicato il tweet per evidenziare il suo mix di sana bastardaggine e simpatia L… - aaaasiapisa : RT @GiorgioWWE: Greta che commenta la 'recitazione' di Soleil ma non le parole viscide utilizzate dal suo fidanzato verso una donna. MA… -