"Soldi dall'Europa, Toscana in ritardo. Giani regista convochi un tavolo" (Di martedì 28 settembre 2021) Firenze, 28 settembre 2021 - Sottosegretario Deborah Bergamini, la Toscana deve ripartire. Bene e velocemente. L'opportunità da cogliere è essenzialmente una: il Pnrr. I fondi europei del 'Recovery '... Leggi su lanazione (Di martedì 28 settembre 2021) Firenze, 28 settembre 2021 - Sottosegretario Deborah Bergamini, ladeve ripartire. Bene e velocemente. L'opportunità da cogliere è essenzialmente una: il Pnrr. I fondi europei del 'Recovery '...

Advertising

Ettore_Rosato : Bernardo a #Milano minaccia di ritirarsi se i partiti non gli danno più soldi per la campagna elettorale. Ne servon… - panelelasalame : Sbaglio o ma Polonia sta avendo paura di non ricevere i soldi UE. Il problema è che non essere 'zone libere dall'id… - _ZombieBitch : RT @StalkerAnsya: Comunque io un domani me ne andrei anche dall’Italia in cerca di un futuro migliore e lavori con stipendi decenti eh, il… - maknaeflower : RT @StalkerAnsya: Comunque io un domani me ne andrei anche dall’Italia in cerca di un futuro migliore e lavori con stipendi decenti eh, il… - shesliterature : RT @StalkerAnsya: Comunque io un domani me ne andrei anche dall’Italia in cerca di un futuro migliore e lavori con stipendi decenti eh, il… -