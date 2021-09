“Smetto di cantare e passo al piano B”: la Story minacciosa del giovane rapper (Di martedì 28 settembre 2021) Non è certamente un periodo esaltante per Baby Gang, rapper 19enne di Milano di origini marocchine (il suo vero nome è Zaccaria Mouhib). Stando a quanto riportato da Trap Italy, pare che l’artista stia facendo grossa difficoltà a trovare dei locali disposti ad accogliere le sue esibizioni. Addirittura, a detta di Baby Gang sembra che i gestori dei locali e gli organizzatori delle serate ricevano intimidazioni da parte delle Questure per non far cantare in pubblico il rapper, in modo tale da evitare qualsiasi tipo di disordini o incidenti. LEGGI ANCHE => Catene d’oro al posto dei capelli: il rapper Dan Sur è il nuovo fenomeno del web Ma da cosa dipende tutto questo? Lo scorso 20 agosto, il Questore di Milano ha emesso alcuni provvedimenti nei confronti di un gruppo di sette giovani, tra cui proprio ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 28 settembre 2021) Non è certamente un periodo esaltante per Baby Gang,19enne di Milano di origini marocchine (il suo vero nome è Zaccaria Mouhib). Stando a quanto riportato da Trap Italy, pare che l’artista stia facendo grossa difficoltà a trovare dei locali disposti ad accogliere le sue esibizioni. Addirittura, a detta di Baby Gang sembra che i gestori dei locali e gli organizzatori delle serate ricevano intimidazioni da parte delle Questure per non farin pubblico il, in modo tale da evitare qualsiasi tipo di disordini o incidenti. LEGGI ANCHE => Catene d’oro al posto dei capelli: ilDan Sur è il nuovo fenomeno del web Ma da cosa dipende tutto questo? Lo scorso 20 agosto, il Questore di Milano ha emesso alcuni provvedimenti nei confronti di un gruppo di sette giovani, tra cui proprio ...

