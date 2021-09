Smantellata base di spaccio nel Vallo di Diano: tutti i nomi (VIDEO) (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Sala Consilina (Sa) – Aveva la sua base operativa nel Vallo di Diano l’associazione costituita da 25 soggetti (otto dei quali oggi finiscono in carcere, 11 agli arresti domiciliari e sei all’obbligo di presentazione) a conclusione dell’attività di indagine della direzione distrettuale antimafia di Potenza. All’opera i carabinieri della compagnia di Sala Consilina supportati da altro personale del comando provinciale di Salerno che sono intervenuti nel Vallo di Diano ma anche a Biella, Somma Vesuviana e Satriano. 30 gli indagati totali ritenuti a vario titolo indiziati di associazione a delinquere per il traffico di stupefacenti, detenzione cessione e vendita della stessa: nello specifico cocaina, marijuana e hashish. La base logistica era ad Atena Lucana ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Sala Consilina (Sa) – Aveva la suaoperativa neldil’associazione costituita da 25 soggetti (otto dei quali oggi finiscono in carcere, 11 agli arresti domiciliari e sei all’obbligo di presentazione) a conclusione dell’attività di indagine della direzione distrettuale antimafia di Potenza. All’opera i carabinieri della compagnia di Sala Consilina supportati da altro personale del comando provinciale di Salerno che sono intervenuti neldima anche a Biella, Somma Vesuviana e Satriano. 30 gli indagati totali ritenuti a vario titolo indiziati di associazione a delinquere per il traffico di stupefacenti, detenzione cessione e vendita della stessa: nello specifico cocaina, marijuana e hashish. Lalogistica era ad Atena Lucana ...

