Sky Sports UK: Kanté è positivo al coronavirus, non ci sarà contro la Juventus (Di martedì 28 settembre 2021) Thomas Tuchel dovrà fronteggiare un’assenza importante per la sfida tra Juventus e Chelsea di questa sera. Stando a quanto riporta Sky Sports UK, infatti, N’Golo Kanté è risultato positivo al coronavirus. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021) Thomas Tuchel dovrà fronteggiare un’assenza importante per la sfida trae Chelsea di questa sera. Stando a quanto riporta SkyUK, infatti, N’Goloè risultatoal. L'articolo ilNapolista.

