Sky Sport Champions, Diretta 2a Giornata - Palinsesto Telecronisti NOW (Di martedì 28 settembre 2021) Tra martedì 28 e mercoledì 29 settembre, la seconda Giornata della fase a gironi della UEFA Champions League sarà live su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire le 15 partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 18.45, in campo l’Inter contro lo Shakhtar Donetsk (Sky Sport Uno e... Leggi su digital-news (Di martedì 28 settembre 2021) Tra martedì 28 e mercoledì 29 settembre, la secondadella fase a gironi della UEFALeague sarà live su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire le 15 partite anche in contemporanea grazie aGol. Martedì alle 18.45, in campo l’Inter contro lo Shakhtar Donetsk (SkyUno e...

Ultime Notizie dalla rete : Sky Sport Lewis Hamilton: 100 vittorie in F1 e un sogno chiamato Ferrari In occasione della centesima vittoria in Formula 1 dl Lewis Hamilton , che il fuoriclasse inglese ha ottenuto domenica scorsa al Gran Premio di Russia a Sochi , Sky Sport ha dedicato due speciali al sette volte campione del mondo della Mercedes , il primo intitolato "100 volte Lewis" , che rievoca tutti i suoi successi, il secondo "Call me Lewis" che è un'...

Gasperini: "Lo Young Boys non è una squadra da quarta fascia, serve attenzione" Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro lo Young Boys. Le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro lo Young Boys. GIOCARE LA ...

Champions League, il calendario e gli orari della seconda giornata Sky Sport Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo per la 7^ giornata Multa di 10mila euro a Zaniolo per il "gesto di sfida e volgare" rivolto ai tifosi della Lazio dopo il fischio finale del derby perso per 3-2 dalla Roma. Multati anche Osimhen e Toloi. Sanzioni da 300 ...

Atalanta-Young Boys, Gian Piero Gasperini in conferenza: la diretta LIVE Reduce dal pari di San Siro contro l'Inter in campionato l'Atalanta cerca la prima vittoria stagionale in Champions League. Dopo il 2-2 in trasferta contro il Villarreal, nella seconda giornata del gi ...

