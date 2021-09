Sindacati - governo, intesa su sicurezza sul lavoro, rimandati gli altri dossier (Di martedì 28 settembre 2021) Nell'incontro sono state individuate misure più rigide per evitare incidenti in azienda. Per chi viola le norme scatterà la sospensione dell'attività. Prevista anche una banca dati degli infortuni Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 settembre 2021) Nell'incontro sono state individuate misure più rigide per evitare incidenti in azienda. Per chi viola le norme scatterà la sospensione dell'attività. Prevista anche una banca dati degli infortuni

