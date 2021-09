Simone Pillon contro Luca Morisi: «Non mi è mai piaciuto, la giustizia divina ha fatto il suo corso» (Di martedì 28 settembre 2021) Simone Pillon all’attacco di Luca Morisi. Il senatore della Lega noto per le sue posizioni intransigenti in materia di famiglia sembra avere un conto aperto con l’ex social media manager della Lega. E accoglie l’inchiesta per cessione di stupefacenti con una certa soddisfazione, a giudicare dall’intervista rilasciata oggi al Foglio. Nella quale dice che l’indagine «bon mi stupisce, viste le note attitudini del personaggio. La giustizia divina ha fatto il suo corso. A me questo Morisi non è mai piaciuto. Mai. Poi mi ha sempre fatto la guerra, ora capisco tante cose». Pillon dice che il social media manager di Salvini lo boicottava: «Adesso capisco quando a Verona, al congresso mondiale ... Leggi su open.online (Di martedì 28 settembre 2021)all’attacco di. Il senatore della Lega noto per le sue posizioni intransigenti in materia di famiglia sembra avere un conto aperto con l’ex social media manager della Lega. E accoglie l’inchiesta per cessione di stupefacenti con una certa soddisfazione, a giudicare dall’intervista rilasciata oggi al Foglio. Nella quale dice che l’indagine «bon mi stupisce, viste le note attitudini del personaggio. Lahail suo. A me questonon è mai. Mai. Poi mi ha semprela guerra, ora capisco tante cose».dice che il social media manager di Salvini lo boicottava: «Adesso capisco quando a Verona, al congresso mondiale ...

