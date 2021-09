Simona Ventura a cuore aperto | “Quella bugia mi ha fatto stare davvero male”

(Di martedì 28 settembre 2021)ha raccontato quale sia stata lache in passato l’ha fatta, tanto da pensare anche di ricorrere agli avvocati. Il 3 ottobretornerà con un nuovo appuntamento televisivo su Rai 2. Si tratta della trasmissione “Citofonare Rai 2“, dove finalmente avrà uno spazio in cui lavorerà insieme L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DrApocalypse : Citofonare Rai2 con Simona Ventura e Paola Perego, il primo spot - video - infoitcultura : Simona Ventura parla della malattia di Giovanni Terzi: “Combattiamo” - infoitcultura : Simona Ventura: “Dicevano che ero una drogata”/ “Da piccola volevo farmi suora, ora…” - infoitcultura : Simona Ventura confessa: “Ecco cosa mi ha veramente ferita” - infoitcultura : Simona Ventura parla della malattia di Giovanni Terzi: 'Combattiamo perché si arresti' -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura

Dalle 11:15 alle 12:55 su Rai 2, ogni domenica, con l'incubo Auditel dietro l'angolo.e Paola Perego per la prima volta insieme, da questa domenica. Citofonare Rai2 rischio gigantesco per la carriera di entrambe. Sarà sorpresa o annunciato flop?Citofonare Rai2, Paola Perego su: 'A volte non ascolta, passa oltre, allora io mi arrabbio' Formeranno insieme una delle coppie più attese di questa stagione televisiva:e Paola Perego conducono ...Simona Ventura ha raccontato cosa in passato l'ha fatta stare davvero male, tanto da pensare di rivolgersi agli avvocati.Simona Ventura è una delle conduttrici più amate della tv che tra poco tornerà sul piccolo schermo con Paola Perego con il format “CitofonareRai2” ...