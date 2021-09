Simeone: “Il Milan ha giocato meglio fino all’espulsione. Abbiamo portato a casa il risultato che volevamo” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il successo in rimonta ottenuto a San Siro sul Milan: “La partita l’ha giocata meglio il Milan, fino all’espulsione hanno giocato con più ritmo, più dinamica, hanno pressato costringendoci a giocare diversamente da come volevamo: ci è mancato qualcosa, ma con la superiorità numerica Abbiamo preso campo, sfruttando il fatto che loro sono arretrati. Nella ripresa Abbiamo provato in tutte le maniere a vincerla, e Abbiamo portato a casa un risultato che volevamo. L’arbitro? Dipende tutto dalla parte in cui si sta, chiaro che quando le cose ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 29 settembre 2021) Diego Pablo, tecnico dell’Atletico Madrid, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il successo in rimonta ottenuto a San Siro sul: “La partita l’ha giocatailhannocon più ritmo, più dinamica, hanno pressato costringendoci a giocare diversamente da come: ci è mancato qualcosa, ma con la superiorità numericapreso campo, sfruttando il fatto che loro sono arretrati. Nella ripresaprovato in tutte le maniere a vincerla, eunche. L’arbitro? Dipende tutto dalla parte in cui si sta, chiaro che quando le cose ...

