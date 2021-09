Simboli nazisti sui muri della Cgil a Settimo Torinese (Di martedì 28 settembre 2021) Simboli nazisti sui muri della sede della Cgil di Settimo Torinese in via Matteotti. L’episodio è accaduto ieri, in orario di apertura degli uffici, è entrato nella struttura e ha imbrattato i muri e poi si è allontanato senza farsi notare. A darne notizia lo stesso sindacato che ha provveduto a denunciare l’accaduto ai Carabinieri: “La Cgil, nel condannare il grave atto, non si farà intimidire da quanto accaduto continuando a rimanere presidio di democrazia e legalità sul territorio”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 28 settembre 2021)suisedediin via Matteotti. L’episodio è accaduto ieri, in orario di apertura degli uffici, è entrato nella struttura e ha imbrattato ie poi si è allontanato senza farsi notare. A darne notizia lo stesso sindacato che ha provveduto a denunciare l’accaduto ai Carabinieri: “La, nel condannare il grave atto, non si farà intimidire da quanto accaduto continuando a rimanere presidio di democrazia e legalità sul territorio”. L'articolo proviene da Nuova Società.

