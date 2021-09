Siae contro il Cts sull’aumento della capienza dei luoghi di spettacolo: “Insufficiente e non motivato” (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set – “Le decisioni del Cts sull’aumento della capienza sono insufficienti e non motivate“: la Siae si scaglia contro il “contentino” degli esperti. “Paradossalmente in Italia abbiamo il numero di vaccinati più alto d’Europa e le misure più restrittive“: è l’attacco della Società italiana degli autori e degli editori. Siae contro Cts: “Decisioni su aumento capienze insufficienti e non motivate” Il via libera del Comitato tecnico-scientifico all’aumento delle capienze dei luoghi di spettacolo tra il 75% e l’80% “sono insufficienti e francamente non oggettivamente motivate”. Così in una nota la Siae, che sottolinea che a fronte di un alto numero di vaccinati abbiamo ancora troppe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set – “Le decisioni del Ctssono insufficienti e non motivate“: lasi scagliail “contentino” degli esperti. “Paradossalmente in Italia abbiamo il numero di vaccinati più alto d’Europa e le misure più restrittive“: è l’attaccoSocietà italiana degli autori e degli editori.Cts: “Decisioni su aumento capienze insufficienti e non motivate” Il via libera del Comitato tecnico-scientifico all’aumento delle capienze deiditra il 75% e l’80% “sono insufficienti e francamente non oggettivamente motivate”. Così in una nota la, che sottolinea che a fronte di un alto numero di vaccinati abbiamo ancora troppe ...

