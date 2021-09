Si ritira Nasri | la stella anarchica dei ' maledetti' dell' 87

Advertising

ETGazzetta : Si ritira Samir Nasri, la stella anarchica dei ‘maledetti’ dell’87: dovevano spaccare il mondo ma... #Francia - AlexMCM : Si ritira forse uno dei più grandi talenti mai esplosi realmente. Che rammarico??ma a chi ti ha visto giocare soprat… - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Samir Nasri ha deciso: si ritira dal calcio giocato - sportal_it : Samir Nasri ha deciso: si ritira dal calcio giocato - LucaParry85 : Samir nasri si ritira a 34 anni Uno dei grandi talenti del calcio totalmente sprecato -

Ultime Notizie dalla rete : ritira Nasri

La Gazzetta dello Sport

'Poeta maledetto' come Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, perché pure il pallone francese ha i suoi artisti indecifrabili, ribelli, scomodi. Samirha salutato il calcio una domenica mattina, chiudendo un cerchio iniziato nel 2004 con una coppa in mano, gli amici accanto e neanche un filo di barba. Lui, Benzema, Menez, Ben Arfa, Cesto, ...'Poeta maledetto' come Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, perché pure il pallone francese ha i suoi artisti indecifrabili, ribelli, scomodi. Samirha salutato il calcio una domenica mattina, chiudendo un cerchio iniziato nel 2004 con una coppa in mano, gli amici accanto e neanche un filo di barba. Lui, Benzema, Menez, Ben Arfa, Cesto, ...Termina la carriera nel calcio giocato per Samir Nasri che dice basta all'età di 34 anni: dal Manchester City al declino verso l'Anderlecht ...Il talento francese Samir Nasri si ritira dal calcio a 34 anni: 'Squalifica per doping ha cambiato il mio rapporto col calcio' ...