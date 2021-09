Sharon Stone: «Siamo qui per amarci» (Di martedì 28 settembre 2021) Se ci eravamo dimenticati di come fosse fatta una diva, Sharon Stone ha rinfrescato la nostra memoria. Si è presentata a Zurigo con look leopardati, argentati e dorati per ricevere il premio più importante assegnato dal Zurigo Film Festival, il Golden Icon Award, e ha letteralmente rapito la cittadina svizzera per due giorni. Alta e sottile, divina nei suoi 63 anni, ha fatto rivivere ai fans che l’hanno inseguita per i vari siti delle città, in una vera e propria maratona, gli anni d’oro in cui è stata la famosa scrittrice e psicologa che con Basic Instinct di Paul Verhoeven l’ha trasformata in una notte da modella a icona sexy del cinema mondiale. Una vita ricca per una ragazza nata e cresciuta in Pennsylvania. Un’esistenza colma anche di discese ardite e di risalite, se si pensa ai all’ictus cerebrale che l’ha colpita nel 2001, e ai gravissimi problemi di salute che sono seguiti e che hanno dato una spallata anche a famiglia, carriera, denaro e fama internazionale. E solo due mesi fa attraverso i suoi social abbiamo saputo che il destino l’ha colpita di nuovo, portandole via l’amato nipotino di un anno per un’insufficienza a livello di organi. Ma Sharon è un modello di donna profondamente ferita che ha saputo risollevarsi, rinascendo attraverso nuove battaglie. Capelli corti e biondi, quando parla crea il silenzio assoluto e fa inumidire gli occhi, soprattutto alle donne, tanto le ama e le difende come una leonessa ad ogni occasione. Soprattutto sa raccontarsi fino all’osso, Sharon Stone, come ha fatto anche nel libro di memorie Il bello di vivere due volte, uscito la scorsa primavera. Leggi su vanityfair (Di martedì 28 settembre 2021) Se ci eravamo dimenticati di come fosse fatta una diva, Sharon Stone ha rinfrescato la nostra memoria. Si è presentata a Zurigo con look leopardati, argentati e dorati per ricevere il premio più importante assegnato dal Zurigo Film Festival, il Golden Icon Award, e ha letteralmente rapito la cittadina svizzera per due giorni. Alta e sottile, divina nei suoi 63 anni, ha fatto rivivere ai fans che l’hanno inseguita per i vari siti delle città, in una vera e propria maratona, gli anni d’oro in cui è stata la famosa scrittrice e psicologa che con Basic Instinct di Paul Verhoeven l’ha trasformata in una notte da modella a icona sexy del cinema mondiale. Una vita ricca per una ragazza nata e cresciuta in Pennsylvania. Un’esistenza colma anche di discese ardite e di risalite, se si pensa ai all’ictus cerebrale che l’ha colpita nel 2001, e ai gravissimi problemi di salute che sono seguiti e che hanno dato una spallata anche a famiglia, carriera, denaro e fama internazionale. E solo due mesi fa attraverso i suoi social abbiamo saputo che il destino l’ha colpita di nuovo, portandole via l’amato nipotino di un anno per un’insufficienza a livello di organi. Ma Sharon è un modello di donna profondamente ferita che ha saputo risollevarsi, rinascendo attraverso nuove battaglie. Capelli corti e biondi, quando parla crea il silenzio assoluto e fa inumidire gli occhi, soprattutto alle donne, tanto le ama e le difende come una leonessa ad ogni occasione. Soprattutto sa raccontarsi fino all’osso, Sharon Stone, come ha fatto anche nel libro di memorie Il bello di vivere due volte, uscito la scorsa primavera.

ginosecco : @verolove87 cw l'ho già ma l'ho messo nello stesso gruppo della sharon stone e della Charlize Theron. ti chiamerà j… - MauroVittorio4 : @Federic64054552 Per me si. Una mia amica ha appena compiuto 60 anni e aveva una bella shirt con impresso a caratte… - Swiss_Man_1 : ??Comunque io stamattina qui a Zurigo ho visto a Sharon Stone!! Non so se mi spiego: Sharon Stone! Ma non le ho dat… - CarloBianconi7 : @Nottinghill82 Oh! Pensa a Sharon Stone adesso...guarda quanti anni ha e vedi se non appare molto più giovane. Idem… - FilippoCarmigna : Alberto di Monaco sostituisce Charlene di Monaco con Sharon Stone -