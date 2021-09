Shakhtar-Inter, Marotta assente: il motivo (Di martedì 28 settembre 2021) L’Inter è partita ieri alla volta dell’Ucraina, ma Beppe Marotta non ha preso parte al viaggio come di consueto. L’ad nerazzurro è rimasto infatti a Milano a scopo precauzionale, a seguito di un problema fisico, come riferisce Calciomercato.it. L’ex-Juve non sarà quindi sugli spalti dello Stadio Olimpico di Kiev, e non farà, ragionevolmente, l’Intervista pre-gara di routine. Al suo posto parlerà uno tra il vicepresidente Zanetti ed il ds Ausilio. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) L’è partita ieri alla volta dell’Ucraina, ma Beppenon ha preso parte al viaggio come di consueto. L’ad nerazzurro è rimasto infatti a Milano a scopo precauzionale, a seguito di un problema fisico, come riferisce Calciomercato.it. L’ex-Juve non sarà quindi sugli spalti dello Stadio Olimpico di Kiev, e non farà, ragionevolmente, l’vista pre-gara di routine. Al suo posto parlerà uno tra il vicepresidente Zanetti ed il ds Ausilio. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

