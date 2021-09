Shakhtar Donetsk-Inter stasera in chiaro? Orario | canale e diretta streaming Champions League 2021 2022

(Di martedì 28 settembre 2021) Tutto pronto per la seconda giornata della fase a gironi di. All’NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev si affrontano. Entrambe le squadre hanno esordito nella competizione con una sconfitta, perciò la voglia di riscattarsi è tanta. Il calcio d’inizio è in programmamartedì 25 settembre alle ore 18.45. L’incontro sarà trasmesso intv e in esclusiva su Sky Sport Uno oltre che insu NowTv e SkyGo e Mediaset Infinity. Non sarà invece possibile seguire il match in. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO L'allenamento dei nerazzurri alla vigilia di #ShakhtarInter Gallery completa ??… - Inter : ?? | PARTENZA Prossima tappa Kiev ?????? ?? - Inter : ?? | CONVOCATI Ecco l'elenco dei 23 nerazzurri a disposizione per #ShakhtarInter ?? - sportface2016 : #ShakhtarDonetskInter stasera in chiaro? Orario, canale e diretta streaming #ChampionsLeague 2021/2022 - periodicodaily : Shakhtar Inter: probabili formazioni e dove vederla #championsleague #28settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Shakhtar Donetsk

Passa dallo stadio Olimpico di Kiev il cammino in Champions League dell' Inter . Alle ore 18.45 i nerazzurri affronteranno lodi Roberto De Zerbi , con l'obiettivo di conquistare i primi punti in Europa. Nonostante sia soltanto la seconda giornata, infatti, il match in Ucraina è già uno spartiacque per le ...Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di- Inter , match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. A Kiev i nerazzurri affrontano gli ucraini di De Zerbi in una sfida già decisiva per le sorti ...LE ULTIME – Shakhtar Donetsk-Inter, Inzaghi ha recuperato sia Correa sia Vidal, che sono volati a Kiev insieme al resto del gruppo. Shakhtar Donetsk-Inter, Inzaghi lancia Dumfries dal 1'. Secondo il ...Shakhtar Donetsk-Inter, Inzaghi lancia Dumfries dal 1'. Secondo il Corriere dello Sport, Calhanoglu è ancora in vantaggio rispetto Vecino. LE ULTIME – Shakhtar Donetsk-Inter, Inzaghi ha recuperato sia ...