Shakhtar Donetsk Inter | Marotta è rimasto a Milano | i dettagli

(Di martedì 28 settembre 2021) Beppenon è al seguito della squadra per il match di oggi in Champions League traBeppenon sarà in tribuna a Kiev per seguire questo pomeriggio il match train Champions League. L’Ad nerazzurro – come appreso danews24.com – non è partito ieri con la squadra alla volta dell’Ucraina, restando quindi a, per un problema fisico di poco conto. Nulla di preoccupante comunque per, che visto il lungo viaggio ha preferito a scopo precauzionale non seguire il gruppo di Inzaghi per il match di Kiev. L'articolo proviene da Calcio News 24.