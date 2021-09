Settore ospiti per Fiorentina-Napoli | c' è già la notizia per i tifosi azzurri

(Di martedì 28 settembre 2021) Il responsabile per la vendita dei biglietti dellaIvan Affibbiato ha parlato della prevendita dei biglietti in vista della sfida tra. Di seguito le sue dichiarazioni: "Abbiamo già superando i 7.000 tagliandi venduti per la gara con gli, il trend è migliore di quello dell'Inter: possiamo raggiungere al massimo le 17.000 presenze. L'aumento della capienza del Franchi? Dobbiamo capire bene le regole: si passa da circa 20.000 spettatori ipotetici a circa 30.000, che poi con i settori a scarsa visibilità è un dato che diminuisce. Appena avremo l'ufficialità pianificheremo il tutto in vista della gara contro il Cagliari". "Se ci saranno dei mini abbonamenti? Abbiamo avuto oggi una riunione sul tema: troveremo la miglior soluzione appena conosceremo le regole, è chiaro che ...

Per la gara di domenica, il settore ospiti è già andato esaurito nella giornata di ieri: potevano comprare il biglietto solo i residenti della regione Campania".