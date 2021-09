Serie C, altro acquisto per la SG Volley: arriva l’italo brasiliana Agnez Camargo (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Continua la campagna di rafforzamento della DP Noleggi SG Volley per rafforzare la rosa che prenderà parte al prossimo campionato di C Femminile. A tal proposito la società sangiorgese si è assicurata l’ingaggio di Agnez Camargo, classe 1993, un’atleta universale capace di ricoprire più ruoli. Queste invece le prime impressioni sulla nuova avventura tra le diavole rosse per il neo acquisto sangiorgese: “Sono molto contenta di intraprendere questa nuova avventura. Voglio ringraziare la mia società di appartenenza per avermi dato la possibilità di provare questa esperienza, ma soprattutto vorrei ringraziare il presidente Mauro Camerlengo per l’opportunità. Sono felice di essere parte di questo progetto che mi ha subito entusiasmata. Mi impegnerò al massimo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Continua la campagna di rafforzamento della DP Noleggi SGper rafforzare la rosa che prenderà parte al prossimo campionato di C Femminile. A tal proposito la società sangiorgese si è assicurata l’ingaggio di, classe 1993, un’atleta universale capace di ricoprire più ruoli. Queste invece le prime impressioni sulla nuova avventura tra le diavole rosse per il neosangiorgese: “Sono molto contenta di intraprendere questa nuova avventura. Voglio ringraziare la mia società di appartenenza per avermi dato la possibilità di provare questa esperienza, ma soprattutto vorrei ringraziare il presidente Mauro Camerlengo per l’opportunità. Sono felice di essere parte di questo progetto che mi ha subito entusiasmata. Mi impegnerò al massimo ...

