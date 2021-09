Serie A probabili formazioni LIVE: torna Ibra? Dybala e Morata ko (Di martedì 28 settembre 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: torna finalmente titolare De Roon. Davanti Malinovskyi favorito su Ilicic. Muriel in panca.Probabile formazione (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Palomino, Toloi; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer, Muriel. BOLOGNA – La Giornata: Orsolini e Barrow insidiati da Skov e Sansone. Può tornare Bonifazi in difesa.Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; De ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021)A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti,, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dallaA ultime dai campi: notizie,, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata:finalmente titolare De Roon. Davanti Malinovskyi favorito su Ilicic. Muriel in panca.Probabile formazione (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Palomino, Toloi; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer, Muriel. BOLOGNA – La Giornata: Orsolini e Barrow insidiati da Skov e Sansone. Puòre Bonifazi in difesa.Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; De ...

