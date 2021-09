Serie A. Il Napoli capolista rischia il mal d’Africa. Salvare la regolarità della lotta scudetto. Non mandare atleti in nazionale (Di martedì 28 settembre 2021) Il Napoli capolista in Serie A è decisamente made in Africa. La spina dorsale del magnifico Napoli di Spalletti, che comanda la Serie A a punteggio pieno dopo sei giornate di campionato, proviene dal continente nero. Il Comandante Koulibaly, il frangiflutti centrale Anguissa ed il bomber Oshimen sono tre punti di forza della formazione azzurra. Il Napoli ha conquistato con pieno merito il primato solitario diventando grazie a questi tre magnifici atleti africani una macchina da vittorie micidiale che ha finora annichilito tutti gli avversari. Una cavalcata vincente che al momento non appare insidiabile da nessuna delle rivali che stanno evidenziando qualche problema a tenere il passo. E non parlo soltanto della Juventus che accusa ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 settembre 2021) IlinA è decisamente made in Africa. La spina dorsale del magnificodi Spalletti, che comanda laA a punteggio pieno dopo sei giornate di campionato, proviene dal continente nero. Il Comandante Koulibaly, il frangiflutti centrale Anguissa ed il bomber Oshimen sono tre punti di forzaformazione azzurra. Ilha conquistato con pieno merito il primato solitario diventando grazie a questi tre magnificiafricani una macchina da vittorie micidiale che ha finora annichilito tutti gli avversari. Una cavalcata vincente che al momento non appare insidiabile da nessuna delle rivali che stanno evidenziando qualche problema a tenere il passo. E non parlo soltantoJuventus che accusa ...

