Serie A | il giudice sportivo ha deciso di multare il Napoli e Osimhen

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie giudice

Dopo la sesta giornata di campionato, conclusasi nella serata di ieri, figura un solo giocatore nella lista degli squalificati: si tratta di Djidji del Torino che, nella gara di ieri sera contro il ......in programma Sabato 2 Ottobre alle ore 14 allo stadio "Scida" per la settima giornata del campionato diB (mancherà sicuramente lo squalificato Marcel Buchel , fermato per due turni dal...Pugno durissimo del Giudice Sportivo Nazionale sulla semifinale scudetto tra Poderi dal Nespoli Forlì e Inox Team Saronno. A seguito dell'ulteriore ricorso forlivese, infatti, è stato disposto il risu ...Le ammende sono dovute ai fischietti utilizzati dai tifosi partenopei durante la gara e, nel caso dell’attaccante, per simulazione.