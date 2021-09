Serie A al top in Europa | in Italia primi per media gol a partita

(Di martedì 28 settembre 2021) LaA diverte più degli altri campionati d’. Insi segna di più che nelle 5 top leghe In queste prime sei giornate di campionato, inA ci si è divertiti parecchio con partite spettacolari e ricche di gol. E proprio sotto il profilo delle reti, insi fa meglio rispetto agli altri 5 top campionato europei. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, con unadi 3,23 gol alaA è al primo posto in questa speciale classifica. Seguono la Bundesliga con 2,98 e la Ligue con 2,95. Fuori dal podio, al quarto posto, la Premier League con unagol adi 2,63. Quinta la Liga spagnola con 2,37. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FIGCfemminile : ? TOP 1??1?? - 4^ GIORNATA ? Le undici protagoniste dell'ultimo turno di #SerieAFemminile @TIM_vision ?? ??… - CalcioNews24 : In #SerieA si segna di più che in tutta Europa - BernardShakey11 : RT @TIM_vision: Parte un'altra settimana pazzesca! ???? Il grande calcio della #SerieA, #SerieAFemminile e #ChampionsLeague, il meglio dell'i… - GaetanoPalmiott : @jason05_ Assolutamente si. Parliamo del top e di una serie senza tempo. - infoitsport : TOP NEWS ore 24 - Serie A, finito il 6° turno. La UEFA 'perdona' Juve, Barça e Real -

Ultime Notizie dalla rete : Serie top

TUTTO mercato WEB

... con risparmi importanti fino a 250 Euro nel caso dell'ottimo OPPO Find X3 Pro ,di gamma con ...16.99 ? Compra ora Super offerte Kenwood e Braun per la casa! - 45% Philips MG7720 Groming Kit...... in occasione di importanti eventi nel panorama italiano e internazionale tra cui laA di ... Numerose le recenti storie di successo come, ad esempio, NBAShot, la piattaforma creata dalla ...L’analisi di Fantoni nella settimana che porta all’esordio in campionato. E su Zampini infortunato: "È uno tosto. Tornerà al 100 per cento" ...La Serie A diverte più degli altri campionati d’Europa. In Italia si segna di più che nelle 5 top leghe In queste prime sei giornate di campionato, in Serie A ci si è divertiti parecchio con partite s ...