Serena Rossi racconta l’incontro con Jennifer Lopez e quel momento di imbarazzo (Di martedì 28 settembre 2021) Serena Rossi aveva incontrato Jennifer Lopez alla Mostra del Cinema di Venezia. Il video che era pubblicato dalla stessa conduttrice fece molto discutere perché la Lopez la squadrò dall’alto in basso prestandole poca attenzione. Ospite da Alessandro Cattelan durante il suo programma “Da Grande”ha avuto come ospite , Serena Rossi ha spiegato com’è andato quell’incontro Leggi su people24.myblog (Di martedì 28 settembre 2021)aveva incontratoalla Mostra del Cinema di Venezia. Il video che era pubblicato dalla stessa conduttrice fece molto discutere perché lala squadrò dall’alto in basso prestandole poca attenzione. Ospite da Alessandro Cattelan durante il suo programma “Da Grande”ha avuto come ospite ,ha spiegato com’è andato

Advertising

alecattelan : G R A Z I E Serena Rossi! ?? @serenarossi_com #DaGrande #Cattelan - RaiUno : L'affare 'JLo - @serenarossi_com': la spiegazione che l'internet stava aspettando ?? La clip integrale qui:… - EnfantProdige : RT @FanFerrante: ieri tra i momenti più belli il momento tra cattelan e serena rossi. guarda caso quelli che coletta guarda come conduttori… - DarthKaa : RT @AchicoXion: @alecattelan @serenarossi_com Io spero non conti come spam, ma dato che Serena Rossi dice di non vedere mai delle Anna ?? #D… - Luigi83629543 : #GFVIP #GFvip5 #Mediaset Soleil sembra JLo che snobba Serena Rossi. Ah già..lei non è JLo... -