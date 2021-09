Serena Bortone smacco a Barbara D’Urso | ecco cosa è successo

Advertising

marilupfeiffer : @altrogiornorai1 @matteosalvinimi @serenabortone Grandiosa Serena Bortone che lo incalza come dovrebbero fare tutti… - marilupfeiffer : #oggièunaltrogiorno Fate intervistare Salvini sempre da Bortone. Sta sudando freddo! ?? Grande Serena Bortone! - insecondafila : mi sento male la faccia di serena bortone sbam - insecondafila : AIUTO SERENA BORTONE AIUTO - falcions85 : colpaccio di #oggieunaltrogiorno che oggi ha ospite salvini. è la prima apparizione in tv dopo l'esplosione del cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

Sorpresa per Francesco Baccini a Oggi è un altro giorno.gli annuncia che c'è qualcuno che gli ha mandato un videomessaggio: suo figlio Michael. 'Volevo farti una sorpresa e volevo anche ringraziarti per tutti i consigli che mi dai, sia di ...Lory Del Santo rivela adi avere avuto una relazione lunga un anno con un uomo che la picchiava ripetutamente. A Oggi è un altro giorno , Lory Del Santo racconta la sua vita e ai microfoni dellafa una ...C’è stato un uomo violento nella vita di Lory Del Santo, non dice il suo nome ma a Oggi è un altro giorno racconta che è stata gravemente picchiata ma non l’ha mai denunciato. Una storia durata un ann ...Gli ospiti che ospiterà Serena Bortone a Oggi è un altro giorno faranno molto discutere. Questa mossa è uno scacco matto a Barbara D'Urso.