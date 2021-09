Advertising

GDF : #GDF #Messina: #fatture false per 21 milioni di euro finalizzate ad una maxi #truffa ai danni dello Stato. 3 le per… - solomotori : Sequestro false 'Vespa' elettriche nel porto di Livorno - AnsaToscana : Sequestro false 'Vespa' elettriche nel porto di Livorno. Frode sul marchio, verifiche delle Dogane con casa produtt… - DarioProietti1 : RT @GDF: #GDF #Messina: #fatture false per 21 milioni di euro finalizzate ad una maxi #truffa ai danni dello Stato. 3 le persone #arrestate… - CDNewsCalabria : Scoperto giro fatture false, sequestro beni a società di trasporti pubblici -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestro false

... ciascuno dotato anche di indicazioni ritenutesull'origine del prodotto per l'applicazione ... Le successive indagini coordinate dalla procura, hanno portato aldi altri 17 motocicli ......di circa 1 milione di euro sono stati sequestrati dagli agenti della guardia di finanza di Palermo impegnati in una operazione che ha scoperto una truffa per ottenere pensioni d'invalidità. I ...Sei falsi dentisti sono stati denunciati nel Napoletano dai carabinieri del Nas per esercizio abusivo della professione. I militari, nell'ambito di servizi disposti dal Comando carabinieri per la tute ...Una partita di "Vespa" con marchio Piaggio contraffatto proveniente dalla Cina è stata sequestrata dai funzionari delle Dogane di Livorno in porto. Sono tutti mezzi elettrici. (ANSA) ...