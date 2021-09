Senza le competenze giuste, il Recovery Plan non potrà funzionare (Di martedì 28 settembre 2021) Con le prospettive economiche che prevedono un rimbalzo del Prodotto interno lordo italiano nel 2021 fino al 6%, la preoccupazione ora è di riuscire a rendere la crescita economica strutturale e sostenibile, e fare in modo che possa impattare concretamente sul tessuto industriale e sul mondo del lavoro del Paese. Proprio con l’obiettivo di mettere a fuoco le politiche necessarie, The Adecco Group ha prodotto il white paper “Re-Start Generation: le prospettive occupazionali per donne e giovani alla luce del Pnrr e le nuove competenze, tra sfide green e rivoluzione digitale”, presentato nella sede di Phyd, in un incontro moderato dal direttore de Linkiesta Christian Rocca. Hanno partecipato alla presentazione: il presidente del Cnel Tiziano Treu; Andrea Malacrida, amministratore delegato di The Adecco Group; Claudio Soldà, Csr & Public Affairs Director del Gruppo; ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 settembre 2021) Con le prospettive economiche che prevedono un rimbalzo del Prodotto interno lordo italiano nel 2021 fino al 6%, la preoccupazione ora è di riuscire a rendere la crescita economica strutturale e sostenibile, e fare in modo che possa impattare concretamente sul tessuto industriale e sul mondo del lavoro del Paese. Proprio con l’obiettivo di mettere a fuoco le politiche necessarie, The Adecco Group ha prodotto il white paper “Re-Start Generation: le prospettive occupazionali per donne e giovani alla luce del Pnrr e le nuove, tra sfide green e rivoluzione digitale”, presentato nella sede di Phyd, in un incontro moderato dal direttore de Linkiesta Christian Rocca. Hanno partecipato alla presentazione: il presidente del Cnel Tiziano Treu; Andrea Malacrida, amministratore delegato di The Adecco Group; Claudio Soldà, Csr & Public Affairs Director del Gruppo; ...

