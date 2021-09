Scuola, preside Santa Maria Ausiliatrice: “Solo compagno banco in quarantena? E’ idea aleatoria” (Di martedì 28 settembre 2021) La quarantena ridotta e limitata al compagno di banco del positivo “è una idea aleatoria. Vaccinazione e screening frequenti con tamponi mi lasciano più serena”. A commentare l’ipotesi della regione Lazio per evitare la dad è Suor Maria Paola Murru, Dirigente dell’Istituto paritario salesiano Santa Maria Ausiliatrice, a Roma, sottoposto l’anno scorso da ottobre a maggio a screening mensile con tamponi della popolazione scolastica. Una sperimentazione, svolta nella Capitale anche all’Ic Regina Elena, e coordinata da Alberto Villani, responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria Generale e Malattie Infettive dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che “ci ha fatto viaggiare in sicurezza. Abbiamo circa 800 iscritti, 370 al ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Laridotta e limitata aldidel positivo “è una. Vaccinazione e screening frequenti con tamponi mi lasciano più serena”. A commentare l’ipotesi della regione Lazio per evitare la dad è SuorPaola Murru, Dirigente dell’Istituto paritario salesiano, a Roma, sottoposto l’anno scorso da ottobre a maggio a screening mensile con tamponi della popolazione scolastica. Una sperimentazione, svolta nella Capitale anche all’Ic Regina Elena, e coordinata da Alberto Villani, responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria Generale e Malattie Infettive dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che “ci ha fatto viaggiare in sicurezza. Abbiamo circa 800 iscritti, 370 al ...

Advertising

foolsgvldd : @he_s_smashing noooo :(( praticamente come protesta contro l’organizzazione di merda della mia scuola la occupiamo… - italiaserait : Scuola, preside Santa Maria Ausiliatrice: “Solo compagno banco in quarantena? E’ idea aleatoria” - fisco24_info : Scuola, preside Santa Maria Ausiliatrice: 'Solo compagno banco in quarantena? E' idea aleatoria': Per evitare dad m… - TV7Benevento : Scuola, preside Santa Maria Ausiliatrice: 'Solo compagno banco in quarantena? E' idea aleatoria'... - ughvsia : @kiriluvbot entrare a scuola alle 10 e uscire alle 15 perché la mia preside è una rincoglionita?????? -