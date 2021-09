Scuola, mini quarantena per studenti? Cosa dicono gli esperti (Di martedì 28 settembre 2021) Una ‘mini-quarantena’ di soli 5 giorni per gli studenti vicini di banco del compagno contagiato dal coronavirus? L’ipotesi al vaglio del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid divide gli esperti, che all’Adnkronos Salute spiegano pro e contro della misura allo studio per continuare la didattica in presenza. “L’ipotesi di una quarantena a Scuola per il vicino di banco del positivo e limitata a 5 giorni è una buona idea. Anzi, io dico che per i ragazzi più grandi vaccinati si dovrebbe evitare qualsiasi quarantena. Questo potrebbe essere lo strumento per tornare ad una vita normale completa”, l’opinione all’Adnkronos Salute di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Di diversa opinione, invece, ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 settembre 2021) Una ‘’ di soli 5 giorni per glivicini di banco del compagno contagiato dal coronavirus? L’ipotesi al vaglio del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid divide gli, che all’Adnkronos Salute spiegano pro e contro della misura allo studio per continuare la didattica in presenza. “L’ipotesi di unaper il vicino di banco del positivo e limitata a 5 giorni è una buona idea. Anzi, io dico che per i ragazzi più grandi vaccinati si dovrebbe evitare qualsiasi. Questo potrebbe essere lo strumento per tornare ad una vita normale completa”, l’opinione all’Adnkronos Salute di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Di diversa opinione, invece, ...

