Scuola | Costa | Sì a riduzione quarantena grazie a vaccinati - Il sottosegretario alla Salute spinge per riapertura discoteche con Green

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Scuola, Costa a Sky TG24: 'Sì alla riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni' - MICIO7BEAR : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Costa: 'Sì a riduzione quarantena grazie a vaccinati' #scuola - andreastoolbox : Scuola, Costa a Sky TG24: 'Sì a riduzione quarantena da 7 a 5 giorni' | Sky TG24 - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Scuola, Costa a Sky TG24: 'Sì alla riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni' - StefaniaFalone : RT @Miti_Vigliero: Massì, ma eliminiamola proprio dai. E se fragili e cagionevoli d'ogni età si ammaleranno e magari moriranno amen: degli… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Costa

'Nellasi può arrivare a una riduzione della quarantena per la positività al Covid da 7 a 5 giorni, o anche a meno'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, in un'intervista ...'Nellasi può arrivare a una riduzione della quarantena per la positività al Covid da 7 a 5 giorni, o anche a meno'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, intervenendo a Timeline ...Tornano le critiche sulla soppressione dello scuolabus a seguito dell'introduzione di un nuovo servizio di covetturaggio. L'occasione per le minoranze si è presentata l'altra sera in consiglio quando ...Entrata di 83.000 euro grazie a un trasferimento dallo stato che ha permesso di sostenere, tra le altre, le iniziative estive in particolare modo rivolte alle fasce giovanili. "Abbiamo potuto finanzia ...