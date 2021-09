Advertising

neifatti : Scuola, Costa: sì a riduzione quarantena - messveneto : Scuola, Costa: “Sì alla riduzione della quarantena, si può portare a meno di 5 giorni” - MediasetTgcom24 : Scuola, Costa: 'Sì a riduzione quarantena grazie a vaccinati' #scuola - SkyTG24 : Scuola, Costa a Sky TG24: 'Sì alla riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni' - Misalu1 : RT @LaStampa: Scuola, Costa: “Sì alla riduzione della quarantena, si può portare a meno di 5 giorni” -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Costa

... i nonni hanno accompagnato i bambini ao al nido. Sono stati realizzati spazi gioco e ... Enzo- i nonni di comunità hanno dimostrato che cambiare si può. I nonni da sempre svolgono un ......per collegamenti turistici con idrovolanti verso altre città italiane e anche di Paesi della... sono due ultraleggeri "Legend 540" e "ICP Savannah" provenienti dallaItaliana Volo di ..."Nella scuola si può arrivare a una riduzione della quarantena per la positività al Covid da 7 a 5 giorni, o anche a meno". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in un'intervista t ..."Nella scuola si può arrivare a una riduzione della quarantena per la positività al Covid da 7 a 5 giorni, o anche a meno". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenendo a Tim ...