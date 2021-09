Sbrana la coinquilina e tenta di sventrarla L' orrore dell' immigrata africana | come la trovano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 settembre 2021) Una storia di cannibalismo senza precedenti. Una donna di 45 anni è stata arrestata per aver preso a morsi e poi mangiato due ditaa sua. E non solo: avrebbe pureto di. Il tutto davanti alla figlia di soli 6 anni. Il fatto, che ha'assurdo, è successo a Siviglia, in Spagna. La 45enne, originaria del Kenya, e la sua, del Congo, hanno iniziato a litigare verbalmente. Poi la situazione è degenerata. Le due hanno cominciato a perdere il controllo quando una ha lanciato una bottiglia piena di sale contro l'altra. Dopo questo attacco, le coinquiline hanno iniziato ad accusarsi reciprocamente di stregoneria. E a un certo punto la 45enne si è convinta che l'amica congolese fosse posseduta. Così, dopo averla colpita in testa con una ...