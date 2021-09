Sassuolo | Squinzi | «I giovani neroverdi il futuro dell’Italia»

(Di martedì 28 settembre 2021) Veronica, vicepresidente del, conferma la presenza della Mapei nel progetto deie loda il lavoro con iA margine dell’evento Cersaie 2021 Veronica, vicepresidente del, ha parlato deldella Mapei nel progetto in un’intervista e si è detta innamorata della squadra. Le parole riprese da TMW: I– «Mapei è sempre presente al Cersaie, dove riconosce la sua vicinanza non solo come spirito, ma anche come sviluppo economico. Il gruppo Mapei sta avendo ottimi riscontri e vediamo unsempre più tinto di neroverde. Mi sono innamorata del progetto, dove ci sono tantiragazzi, talenti, che potranno dare sempre di più e saranno ...

Advertising

MCalcioNews : #Sassuolo, #Squinzi: 'Futuro sempre più neroverde. Mi sono innamorata del progetto Sassuolo' - sassuolonews : Veronica Squinzi: 'Futuro sempre più neroverde. Innamorata del Sassuolo' - polem0s : @lozaha_ Questo va al sassuolo e fa il terzo dietro consigli e squinzi - Star_70_ : Sassuolo, nel 2008 contro la Salernitana arrivò il primo trofeo dell'era Squinzi - gazzettamodena : Veronica Squinzi: «Mi sono innamorata del Sassuolo» -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Squinzi

Sassuolonews.net

Leggi anche > VERONICA: "IO INNAMORATA DEL- Salernitana: i precedenti dell'arbitro Giua Antonio Giua ha diretto 3 partite del, che con lui non ha mai vinto . I ...Leggi anche > VERONICA: 'IO INNAMORATA DEL' Come non immaginare, infatti, che il Milan camminasse facile facile sul Venezia e che la Juventus finalmente sorridesse per i primi 3 ..."E’ presto per definire quale sarà il nostro campionato. Le difficoltà erano previste sapendo, in un certo senso, che stiamo ricominciando" ...In attesa di Sassuolo-Salernitana, gara valida per la giornata numero 6 della serie A Tim 2021-2022, abbiamo sentito i colleghi di CanaleSassuolo.it, che ci hanno fornito una visione completa ...