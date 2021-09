Sarri, altro che Sangiovannese-Montevarchi: Mau batte Mou. Per il Sarrismo c’è tempo (Di martedì 28 settembre 2021) La Lazio ha vinto il derby contro la Roma. Successo di Maurizio Sarri contro Jose Mourinho Alla Lazio il derby della Capitale. Una partita spettacolare, un vero e proprio derby quello che si è consumato nel Colosseo, ops, nello stadio Olimpico. I gladiatori biancocelesti e giallorossi hanno combattuto fino all’ultimo e, ovviamente, non sono mancate le polemiche. Da una parte e dall’altra. Anche se è stata la fazione romanista, soprattutto, ad alzare la voce i toni. Il rumore dei nemici per Jose Mourinho che intanto deve fare i conti con la sconfitta nel derby. Mou contro Mau, la vittoria del Comandate Mau che ha vinto il suo derby numero 14 tra i 18 disputati nella sua carriera. altro che Sangiovannese-Montevarchi («Sentivo più pressione prima di un derby Sangiovannese-Montevarchi» ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) La Lazio ha vinto il derby contro la Roma. Successo di Mauriziocontro Jose Mourinho Alla Lazio il derby della Capitale. Una partita spettacolare, un vero e proprio derby quello che si è consumato nel Colosseo, ops, nello stadio Olimpico. I gladiatori biancocelesti e giallorossi hanno combattuto fino all’ultimo e, ovviamente, non sono mancate le polemiche. Da una parte e dall’altra. Anche se è stata la fazione romanista, soprattutto, ad alzare la voce i toni. Il rumore dei nemici per Jose Mourinho che intanto deve fare i conti con la sconfitta nel derby. Mou contro Mau, la vittoria del Comandate Mau che ha vinto il suo derby numero 14 tra i 18 disputati nella sua carriera.che(«Sentivo più pressione prima di un derby» ...

Advertising

CalcioNews24 : Sarri, altro che Sangiovannese-Montevarchi: Mau batte Mou. Per il Sarrismo c’è tempo #Lazio - AdduciOsvaldo : @GoalItalia Un altro rincoglionito. Pari al meglio perdere con Pirlo/Allegri che vincere con Sarri. Due facce della stessa medaglia. - TommasoMA9 : @teo_acm Pure in Champions tra l'altro. C'è poi conte che non mi piace, non è un rivoluzionario, ma vince. Se vogli… - stefarussnaples : #Tikitaka Beatrice:' Allegri ha stile, giacca e cravatta, preciso, non è sciatto come Sarri! Tutt'altro livello!'.… - Fede_Spera86 : @hechoinitalia Il miglior allenatore del ciclo infinito è senza dubbio alcuno Massimiliano Allegri. Questo, a diffe… -