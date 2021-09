San Donato: il punto prelievi del Policlinico attivo anche il sabato mattina (Di martedì 28 settembre 2021) La novità a partire da sabato 2 ottobre. Disponibili numerose modalità per la prenotazione online e non di prestazioni ed esami, sia a pagamento che convenzionati SSN Leggi su 7giorni.info (Di martedì 28 settembre 2021) La novità a partire da2 ottobre. Disponibili numerose modalità per la prenotazione online e non di prestazioni ed esami, sia a pagamento che convenzionati SSN

Advertising

matteosalvinimi : Qui quartiere San Donato di Bologna dove lo spaccio e il degrado sono ormai la normalità. Mentre la sinistra sta in… - grupposandonato : Il punto sulla #ricerca relativa all'anomalia di Ebstein, in Policlinico San Donato. - muoversintoscan : ?? Sulla #SP1 Aretina per San Donato,senso unico alternato per restringimento della carreggiata in corrispondenza de… - comunedisassari : ?? Il Comune chiude per 90 giorni l’attività del bar di San Donato ?? - sehmagazine : #Sassari. 90 giorni di chiusura. È quanto ha stabilito l’Amministrazione comunale per il bar che si trova nel quart… -