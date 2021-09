Samuel dei Subsonica ritorna in radio con il nuovo singolo “Quella sera” (Di martedì 28 settembre 2021) Dal 1° ottobre 2021 uscirà in radio “Quella sera”, il nuovo singolo di Samuel, tratto dal secondo album solista “BRIGATABIANCA”. “Quella sera” ripercorre il ricordo di una notte e di una decisione inaspettata. «A volte le cose importanti ti passano davanti ma concentrato nella tua corsa non ti accorgi della loro presenza,» racconta Samuel, «poi mentre stai rifiatando guardi indietro, realizzi e decidi di tornare a riprendertele.» Spesso le dinamiche della vita travolgono come in una tempesta, allontanando dall’essenza delle cose e da ciò che è veramente importante. Poi una sera all’improvviso tutto diventa chiaro. E allora non si può che prendere l’unica decisione possibile, la sola davvero giusta: ... Leggi su domanipress (Di martedì 28 settembre 2021) Dal 1° ottobre 2021 uscirà in”, ildi, tratto dal secondo album solista “BRIGATABIANCA”. “” ripercorre il ricordo di una notte e di una decisione inaspettata. «A volte le cose importanti ti passano davanti ma concentrato nella tua corsa non ti accorgi della loro presenza,» racconta, «poi mentre stai rifiatando guardi indietro, realizzi e decidi di tornare a riprendertele.» Spesso le dinamiche della vita travolgono come in una tempesta, allontanando dall’essenza delle cose e da ciò che è veramente importante. Poi unaall’improvviso tutto diventa chiaro. E allora non si può che prendere l’unica decisione possibile, la sola davvero giusta: ...

