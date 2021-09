Salvini: "Surreale attacco alla Lega a cinque giorni dal voto" (Di martedì 28 settembre 2021) AGI - Il caso di Luca Morisi - social media manager della Lega, finito in un'inchiesta per droga - tiene ancora banco in questo scorcio di campagna elettorale nel quale il leader del Carroccio, Matteo Salvini, non cambia le sue posizioni. Non sarà "mai a favore del consumo della droga, della liberalizzazione, della Legalizzazione, della distribuzione di nessun tipo di droga". Intanto, chiede che sulla vicenda si aspetti che la giustizia faccia il suo corso, confida che il tutto finisca in un nulla di fatto, attacca la "schifezza mediatica" e le possibili strumentalizzazioni politiche: "tirare in ballo il discorso politico, che non c'entra nulla con il partito, è un attacco gratuito alla Lega a cinque giorni dal voto, Stanno imbastendo ... Leggi su agi (Di martedì 28 settembre 2021) AGI - Il caso di Luca Morisi - social media manager della, finito in un'inchiesta per droga - tiene ancora banco in questo scorcio di campagna elettorale nel quale il leader del Carroccio, Matteo, non cambia le sue posizioni. Non sarà "mai a favore del consumo della droga, della liberalizzazione, dellalizzazione, della distribuzione di nessun tipo di droga". Intanto, chiede che sulla vicenda si aspetti che la giustizia faccia il suo corso, confida che il tutto finisca in un nulla di fatto, attacca la "schifezza mediatica" e le possibili strumentalizzazioni politiche: "tirare in ballo il discorso politico, che non c'entra nulla con il partito, è ungratuitodal, Stanno imbastendo ...

Advertising

LoredanaMaggi_ : Cioè, Salvini si lamenta della gogna mediatica in cui si ritrova travolto Morisi, loro due per anni hanno fatto la… - checcouno : RT @ThManfredi: “Dlin dlon” “Sì”? “Casa Morisi? È vero che lei spaccia”? “Non so di cosa parli, qui si vendono solo tappeti taroccati medio… - Adele80375954 : @mgmaglie @LaStampa Salvini ha nemici dappertutto. Il discorso allucinante e surreale di Sgarbi ieri sera sulla Mel… - Raf17Pallotto : RT @ThManfredi: “Dlin dlon” “Sì”? “Casa Morisi? È vero che lei spaccia”? “Non so di cosa parli, qui si vendono solo tappeti taroccati medio… - alfadixit : RT @ThManfredi: “Dlin dlon” “Sì”? “Casa Morisi? È vero che lei spaccia”? “Non so di cosa parli, qui si vendono solo tappeti taroccati medio… -