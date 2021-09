Salvini | su Morisi attacco gratuito alla Lega a 5 giorni dal voto

(Di martedì 28 settembre 2021) "Per me la droga è morte. Chi vende droga commette un reato, chi consuma droga sbaglia e va aiutato, accompagnato, capito. Io non lo faccio, se qualcuno lo fa sbaglia. Ma tirare in ballo il discorso ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Morisi

Così il segretario della Lega, Matteo, parlando dell'inchiesta sul suo social media manager, Luca, ospite di 'Oggi è un altro giorno', su Raiuno. Abbiamo le spalle larghe, per me l'......premier ha lanciato una frecciatina al segretario della Lega nel commentare il caso: "Non entrerei nella vicenda personale, c'è anche una vicenda giudiziaria. Colpisce il fatto che...E in Calabria gli piace andare a braccetto, frequentare e candidare persone dalle quali sarebbe necessario rimanere a distanza di sicurezza”. Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla R ...Salvini torna a difendere Luca Morisi. E lo fa in Tv. «Per me chi vende droga, vende morte. Su questo spero che nessuno abbia dubbi: chi ...